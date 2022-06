Rassemblement de véhicules de collection, 26 juin 2022, .

Rassemblement de véhicules de collection



2022-06-26 – 2022-06-26

L’amicale des commerçants et artisans de Villeréal vous propose un nouveau rendez vous mensuel : un rassemblement de véhicules de collection. Celui ci se tiendra au cœur même de la bastide sur la place de la halle, place de l’Eglise et place de l’Europe à compter du 24 avril et ce, tous les 4ème dimanches de chaque mois.

Collectionneurs et visiteurs seront les bienvenus ! Chacun pourra (re)découvrir et/ou exposer des véhicules de collection. Café et apéritif seront offerts aux exposant (n’hésitez pas à nous contacter pour connaître le modalités d’inscription).

Concert sous la halle à partir de 11h avec Chris Soul Gand.

Nombreux commerces et restaurants dans le village.

Nouveau rendez-vous mensuel tous les 4ème dimanches de chaque mois.

