Rassemblement de véhicules anglais de collection et de prestige 2021-09-05 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-05 17:00:00 17:00:00 Parc de la Roche Fontaine 7 chemin de la Messe

Rassemblement de véhicules anglais de collection et de prestige :

– 8h à 10h accueil des participants

-10h à 12h balade dans les communes environnantes

-12h à 17h exposition statique

– Concert et concours d’état dans l’après-midi

– Restauration rapide +33 6 45 79 37 19 https://english-rencart.com/ dernière mise à jour : 2021-08-14 par Office de Tourisme du Pays de Nemours

