Tous les derniers dimanches de chaque mois, de 10h30 à 12h sur la place du 19 mars 1962. Le rendez-vous, ouvert à tous les véhicules (autos et motos) qui roulent jusqu'à 1980, est organisé par l'association Véhicules anciens du Sarladais. +33 5 53 59 06 09

