Rassemblement de véhicules anciens Plancoët, 14 mai 2022, Plancoët.

Rassemblement de véhicules anciens Plancoët

2022-05-14 – 2022-05-14

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

Plus de 200 véhicules sont attendus

Organisé par l’association des commerçants et artisans de Plancoët et l’association des Vieilles Mécaniques des Cottes d’Emeraude

expoplancoet@orange.fr +33 6 30 93 72 45

Plancoët

