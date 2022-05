Rassemblement de véhicules anciens Léon, 19 juin 2022, Léon.

Rassemblement de véhicules anciens Léon

2022-06-19 09:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

Léon Landes Léon

4ème Rassemblement de Loun Rétro.

Exposition de véhicules collection et youngtimers et bourse d’échange.

Buvette et restauration sur place.

Informations au 06 76 61 84 91 ou 06 42 99 76 08 ou lounretro40@gmail.com

Loun Rétro

Léon

dernière mise à jour : 2022-05-18 par