Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Rassemblement de véhicules anciens des "Vieux Boulons Marmandais"

Rassemblement de véhicules anciens des "Vieux Boulons Marmandais" 2021-11-07 09:30:00

Rassemblement mensuel de véhicules anciens organisé par l'association "les Vieux Boulons Marmandais".

à partir de 9h30 place du Maré.

+33 7 77 38 49 81

Les Vieux Boulons Marmandais

