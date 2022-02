RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Vosges

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS Contrexéville, 24 avril 2022, Contrexéville. RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS Contrexéville

2022-04-24 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-24 12:00:00 12:00:00

Contrexéville Vosges Contrexéville Rassemblement de véhicules anciens.

Ouvert à tous.

Gratuit. Renseignements au 06.09.05.45.99 ou par mail sur claude.guillot@yahoo.fr claude.guillot@yahoo.fr +33 6 09 05 45 99 CLUB AUTO RETRO VOSGIEN

Contrexéville

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Contrexéville, Vosges Autres Lieu Contrexéville Adresse Ville Contrexéville lieuville Contrexéville Departement Vosges

Contrexéville Contrexéville Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/contrexeville/

RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS Contrexéville 2022-04-24 was last modified: by RASSEMBLEMENT DE VEHICULES ANCIENS Contrexéville Contrexéville 24 avril 2022 Contrexéville Vosges

Contrexéville Vosges