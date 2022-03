Rassemblement de véhicules anciens autos et motos Ferrières-en-Gâtinais Ferrières-en-Gâtinais Catégories d’évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Ferrières-en-Gâtinais Loiret Ferrières-en-Gâtinais Roues libres 45 organise un rassemblement de véhicules anciens voitures et motos tous les 1er dimanche du mois de 9 h 30 à 12 h. Place St Macé à Ferrières. Accès libre. Rassemblement de véhicules anciens autos et motos roues.libres.45@outlook.fr Roues libres 45 organise un rassemblement de véhicules anciens voitures et motos tous les 1er dimanche du mois de 9 h 30 à 12 h. Place St Macé à Ferrières. Accès libre. roues libres 45

