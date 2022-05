Rassemblement de véhicules anciens à Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles Catégories d’évènement: Amayé-sur-Seulles

Amayé-sur-Seulles Calvados Amayé-sur-Seulles Les Ruralies du Pré-Bocage sont de retour pour ce 9e rassemblement de véhicules anciens toutes marque : c’est le rendez-vous incontournable des amoureux des véhicules de collection !

Au programme : camions, voitures, tracteurs, autocars. Toute la journée : militaire de 1944, bourse d’échange toutes collections et exposition de minitatures, démonstration de moteurs fixes. Restauration sur place.

Un évenement proposé par l'Association Normande d'Anciens Utilitaires.

Orval Fléchage à partir de Villers-Bocage

