Rassemblement de véhicules anciens

2022-05-08 11:00:00 – 2022-05-08 15:00:00 Rassemblement de véhicules anciens (voitures, vélos, motos, tracteurs…) tout au long de la journée avec possibilité de faire une balade autour de Talensac en véhicule ancien.

Exposition et stands de pièces anciennes ou collection de véhicules miniatures. Parc de la Hunaudière

À Talensac dernière mise à jour : 2022-04-29 par

