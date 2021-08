Allevard Allevard Allevard, Isère Rassemblement de véhicules anciens – 11ème édition Allevard Allevard Catégories d’évènement: Allevard

Isère

Rassemblement de véhicules anciens – 11ème édition Allevard, 29 août 2021, Allevard. Rassemblement de véhicules anciens – 11ème édition 2021-08-29 – 2021-08-29 Rassemblement de véhicules anciens Lac de la Mirande

Allevard Isère Allevard Fan de voitures anciennes ce rendez-vous est fait pour vous ! Ce rassemblement vous propose aussi une animation musicale et un défilé de costumes d’époque avec les voitures anciennes. Promenade le matin, apéro offert. +33 6 85 42 17 29 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

Détails Catégories d’évènement: Allevard, Isère Autres Lieu Allevard Adresse Rassemblement de véhicules anciens Lac de la Mirande Ville Allevard lieuville 45.40829#6.08528