Lacroix-sur-Meuse Meuse Lacroix-sur-Meuse Samedi 07 et dimanche 08 mai , premier rassemblement de véhicules américains au domaine de l’écart à Seuzey. Camping, gites possibles sur ce grand domaine piscicole. Nombreuses animations, concert, danses country, pêche à la truite, jeux pour enfants .

Sortie le 08 mai pour les équipages , sur les sites de mémoire de la Grande Guerre avec visite commentée par un historien. La visite dure environ deux heures. 4 à 5 sites seront visités pour une boucle de 30/40 KM

Un historien nous accompagnera et commentera les évènements liés à chaque site.

Participation demandée 5 euros.

20 voitures maximum à chaque sortie.

Inscription obligatoire au 0685404557 +33 9 75 76 36 62 Route de Seuzey Domaine de l’Écart Lacroix-sur-Meuse

