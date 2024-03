Rassemblement de Véhicules Américains et animations diverses Ranch Le Montana Yssingeaux, samedi 25 mai 2024.

3ème édition Rassemblement de véhicules américains, démonstrations de Pom-pom Girls, élection de Miss Pin Up, spectacles équestres, initiation Country… et concert gratuit le samedi. Buvette et restauration sur place.

Début : 2024-05-25

fin : 2024-05-26

Ranch Le Montana 105 impasse de la promenade

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

