Rassemblement de Taxis Charity Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Rassemblement de Taxis Charity Colleville-Montgomery, 8 juin 2022, Colleville-Montgomery. Rassemblement de Taxis Charity Colleville-Montgomery

2022-06-08 10:45:00 10:45:00 – 2022-06-08

Colleville-Montgomery Calvados L’association caritative Taxis Charity fait venir d’Angleterre une quinzaine de véhicules personnalisés.

ROY MAXWELL (100 ans en février 2022), commando britannique qui a débarqué sur la plage de Colleville-Montgomery en juin 1944 sera présent. L’association caritative Taxis Charity fait venir d’Angleterre une quinzaine de véhicules personnalisés. ROY MAXWELL (100 ans en février 2022), commando britannique qui a débarqué sur la plage de… +33 2 31 97 12 61 https://www.colleville-montgomery.fr/ L’association caritative Taxis Charity fait venir d’Angleterre une quinzaine de véhicules personnalisés.

ROY MAXWELL (100 ans en février 2022), commando britannique qui a débarqué sur la plage de Colleville-Montgomery en juin 1944 sera présent. Colleville-Montgomery

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Ville Colleville-Montgomery lieuville Colleville-Montgomery Departement Calvados

Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-montgomery/

Rassemblement de Taxis Charity Colleville-Montgomery 2022-06-08 was last modified: by Rassemblement de Taxis Charity Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 8 juin 2022 Calvados Colleville-Montgomery

Colleville-Montgomery Calvados