Le Kiosque, le vendredi 24 septembre à 11:30

La Cimade de St Étienne appelle à venir soutenir : Un accueil digne des étrangers ! ——————————– Après le **RDV** au kiosque, il s’agit de **déambuler** pour **rendre hommage** à celles et ceux qui, venu·e·s d’ailleurs, ont « fait la France ». Ce **parcours** permettra aussi de partager ce que l’on sait de l’accueil réservé aux personnes étrangères qui arrivent en France aujourd’hui, ou qui y vivent depuis de longues années. On **rebaptisera** symboliquement certaines rues du Centre ville pour attirer l’attention des passants sur ces Français(es) venues d’ailleurs ! [Une autre plaque est possible](http://provisoire42.free.fr/divers/Flyer-24sept_2.jpg)… — A l’invitation de la Cimade de St-Etienne Le Kiosque Place Jean Jaurès 42000 SAINT-ETIENNE Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T11:30:00 2021-09-24T13:00:00

