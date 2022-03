Rassemblement de soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles Hôtel de ville de Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Rassemblement de soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles Hôtel de ville de Mérignac, 26 mars 2022, Mérignac. Rassemblement de soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles

Hôtel de ville de Mérignac, le samedi 26 mars à 11:00

**Rendez-vous le samedi 26 mars, à 11h sur le parvis de l’Hôtel de Ville** (60 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac). Depuis le début du mois de mars, la Ville de Mérignac est mobilisée aux côtés des associations Ukraine Amitié et Pompiers Solidaires pour la collecte, le tri et l’expédition de dons pour le peuple ukrainien. 4 camions ont ainsi pu prendre le départ depuis la maison des associations pour acheminer près de 45 tonnes de matériel médical, denrées alimentaires et produits d’hygiène vers Kiev et Vynnitsa. À l’occasion de ce rassemblement solennel qui permettra de remercier les bénévoles, associations, habitants et commerçants de Mérignac, Alain Anziani annoncera des mesures de soutien au peuple ukrainien. Certaines seront soumises au vote du Conseil municipal lundi 28 mars 2022. Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métropole, organise un rassemblement en soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles le samedi 26 mars à 11h à Mérignac Hôtel de ville de Mérignac avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac Centre ville Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Hôtel de ville de Mérignac Adresse avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Ville Mérignac lieuville Hôtel de ville de Mérignac Mérignac Departement Gironde

Hôtel de ville de Mérignac Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Rassemblement de soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles Hôtel de ville de Mérignac 2022-03-26 was last modified: by Rassemblement de soutien au peuple ukrainien et de remerciement aux bénévoles Hôtel de ville de Mérignac Hôtel de ville de Mérignac 26 mars 2022 Hôtel de ville de Mérignac Mérignac Mérignac

Mérignac Gironde