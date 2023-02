RASSEMBLEMENT DE RENAULT ANCIENNES, 5 mars 2023, Poilhes Poilhes.

RASSEMBLEMENT DE RENAULT ANCIENNES

Place de l’Horréum Poilhes Herault

2023-03-05 – 2023-03-05

Poilhes

Herault

Poilhes

EUR 20 20 Rassemblement de Renault anciennes

Les amateurs.trices d’automobiles pourront admirer les voitures de notre enfance garées dans le village.

Les gourmand.es pourront savourer un repas à table composé de 15 petits fours salés et sucrés et café, boissons (vin, jus de fruits compris) pour 20€ | À la salle du peuple, place de l’Horreum de Poilhes. (Sur réservation jusqu’au 26 février, places limitées.)

Menu :

Moules chaudes gratinées, Pain suédois saumon gravlax, Flan d’aubergine et fêta, Feuilleté Roulé tapenade de tomate, Mini Briochin au tartare et serrano,

Verrine mimosas thon, œuf et tapenade, Quiche tomates et chèvre, Mini empanadas thon et légumes, Mini Quiche lorraine

Navette herbes de Provence au magret de Canard, Brochette de poulet au gingembre (chaud), Mini Burger au bœuf (chaud)

Rose des sables, Mini Tropézienne, Tartelette framboise et pistache.

Rassemblement de Renault anciennes

Les amateurs.trices d’automobiles pourront admirer les voitures de notre enfance garées dans le village.

Les gourmand.es pourront savourer un repas à table composé de 15 petits fours salés et sucrés et café, boissons (vin, jus de fruits compris) pour 20€ | À la salle du peuple, place de l’Horreum de Poilhes. (Sur réservation jusqu’au 26 février, places limitées.

+33 6 20 46 10 01 http://foyer-poilhes.wixsite.com/foyer-rural-poilhes

Poilhes

dernière mise à jour : 2023-02-21 par