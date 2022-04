Rassemblement de Ponants Bréhal Bréhal Catégories d’évènement: Bréhal

Manche

Rassemblement de Ponants Bréhal, 15 août 2022, Bréhal. Rassemblement de Ponants école de voile de Bréhal Rue des moulières Bréhal

2022-08-15 08:00:00 08:00:00 – 2022-08-15 12:00:00 12:00:00 école de voile de Bréhal Rue des moulières

Bréhal Manche Regroupement Européen de Ponants (anciens petits voiliers) qui vont remonter le Havre de la Vanlée jusqu’à la route submersible. Regroupement Européen de Ponants (anciens petits voiliers) qui vont remonter le Havre de la Vanlée jusqu’à la route submersible. info@myevb.fr +33 2 33 61 78 03 http://myevb.fr/ Regroupement Européen de Ponants (anciens petits voiliers) qui vont remonter le Havre de la Vanlée jusqu’à la route submersible. école de voile de Bréhal Rue des moulières Bréhal

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Bréhal, Manche Autres Lieu Bréhal Adresse école de voile de Bréhal Rue des moulières Ville Bréhal lieuville école de voile de Bréhal Rue des moulières Bréhal Departement Manche

Bréhal Bréhal Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brehal/

Rassemblement de Ponants Bréhal 2022-08-15 was last modified: by Rassemblement de Ponants Bréhal Bréhal 15 août 2022 BREHAL manche

Bréhal Manche