Rassemblement de Motards Fouesnant, 1 mai 2022, Fouesnant.

Rassemblement de Motards Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant

2022-05-01 – 2022-05-01 Place de la Mairie Place Charles de Gaulle

Fouesnant Finistère

En partenariat avec l’association “Céline et Stéphane, Leucémie Espoir” de Fouesnant et l’association des Motards du Pays Fouesnantais.

Participez à l’un des plus grands rassemblement de Motards et de Motardes du Finistère.

L’ensemble des fonds récoltés lors de cette superbe journée de partage et de passion sont reversés à l’Association Céline et Stéphane Leucémie Espoir – 29

Lieu : Fouesnant place de la Mairie

8h00 : Inscriptions

10h00 : Départ de la Balade pour un circuit de 70 kms

Restauration sur place sous chapiteau et concert le midi avec les Compagnons de la Pointe de Mousterlin

Tarif : 5€ par casque

cario-yves@orange.fr +33 6 81 87 59 31

Place de la Mairie Place Charles de Gaulle Fouesnant

