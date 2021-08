Lessay Lessay Lessay, Manche Rassemblement de modélisme Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Rassemblement de modélisme Lessay, 14 août 2021, Lessay. Rassemblement de modélisme 2021-08-14 – 2021-08-15 Route de l’aérodrome Espace des sports mécaniques

Lessay Manche Lessay Rassemblement de modélisme interclub 2021. Une piste tout terrain 1/5, une zone crawler. Restauration sur place et camping. drakcarrc@gmail.com +33 6 66 35 63 81

