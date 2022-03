Rassemblement de cavaliers randonneurs Saint-Arnoult, 27 mars 2022, Saint-Arnoult.

Rassemblement de cavaliers randonneurs Mairie de Saint-Arnoult Avenue Michel d’Ornano Saint-Arnoult

2022-03-27 – 2022-03-27 Mairie de Saint-Arnoult Avenue Michel d’Ornano

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult

Organisée par l’Association des Randonneurs du Pays d’Auge (A.R.P.A), cette journée à cheval rassemble tous les ans près de 100 cavaliers et leurs chevaux.

Les participants sont accueillis à la Mairie de Saint-Arnoult dès 8h30. Après un petit-déjeuner avec café et croissant, tout le monde se met en place à 10h pour ouvrir le traditionnel défilé dans la ville. Pendant 3h, les cavaliers vont déambuler dans les rues inDeauville, avec deux itinéraires au choix sur 12km ou 22km. Ils feront une boucle Blonville-sur-Mer – Bénerville-sur-Mer – Deauville et un retour à Saint-Arnoult qui les fera passer le Mont Canisy, les Marais de Blonville, les plages et l’hippodrome de Deauville.

L’après-midi, de nombreuses animations autour du cheval seront proposées sur la place de la Mairie de Saint-Arnoult. La journée se clôturera avec le pot de l’amitié et la remise des plaques.

arpa14@orange.fr +33 6 03 48 93 75 https://arpa-associationdesrandonneursdupaysdauge.ffe.com/page/rub_1364051144/1347962993

