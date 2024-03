Rassemblement de C47 Gonneville-Le Theil, jeudi 6 juin 2024.

Rassemblement de C47 Gonneville-Le Theil Manche

Vendredi

L’ aéroport de Cherbourg ouvre ses portes pour vivre le D-Day au plus près les mouvements aériens des Armées.

Les visiteurs ou passionnés pourront observer le plus grand rassemblement de C47 de France et voir les avions décoller et atterrir, notamment le 9 juin pour le parachutage sur les marais de la fière.

Accès via parking payant avec accès toute la journée, présence de food truck,

expositions photo, exposition de véhicules.

L’ aéroport de Cherbourg ouvre ses portes pour vivre le D-Day au plus près les mouvements aériens des Armées.

Les visiteurs ou passionnés pourront observer le plus grand rassemblement de C47 de France et voir les avions décoller et atterrir, notamment le 9 juin pour le parachutage sur les marais de la fière.

Accès via parking payant avec accès toute la journée, présence de food truck,

expositions photo, exposition de véhicules. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-09

7 Rue Jean Mermoz

Gonneville-Le Theil 50330 Manche Normandie

L’événement Rassemblement de C47 Gonneville-Le Theil a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Cotentin