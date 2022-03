Rassemblement de broyeurs Valensole Valensole Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26 16:00:00

Valensole Alpes de Haute-Provence Valensole Dans le cadre de l’évènement national Tous au compost !

Lancement du projet DU BROYAT SUR UN PLATEAU



Rassemblement de broyeurs de 10h à 12h

Table Ronde de 14h à 16h colibricole@gmail.com +33 6 62 49 74 15 http://www.colibricole.org/ Valensole

