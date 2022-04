Rassemblement de bateaux en bois Geiswasser Geiswasser Catégories d’évènement: 68600

Geiswasser 68600 Geiswasser EUR L’évènement nommé « Mâts-Rhin » a pour but de réunir sur le « Vieux Rhin » des embarcations en bois sans moteur, donc à la voile, à l’aviron ou la pagaie. Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, knacks…). +33 6 37 21 85 09 L’évènement nommé « Mâts-Rhin » a pour but de réunir sur le « Vieux Rhin » des embarcations en bois sans moteur, donc à la voile, à l’aviron ou la pagaie. Buvette et petite restauration sur place (tartes flambées, knacks…). Geiswasser

