Rassemblement Commémoration du 60ème anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire

Haute-Loire

Rassemblement Commémoration du 60ème anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » Aurec-sur-Loire, 19 mars 2022, Aurec-sur-Loire. Rassemblement Commémoration du 60ème anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » Aurec-sur-Loire

2022-03-19 18:00:00 18:00:00 – 2022-03-19 19:00:00 19:00:00

Aurec-sur-Loire Haute-Loire Suivi d’un buffet à la Maison des associations. Aurec-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aurec-sur-Loire, Haute-Loire Autres Lieu Aurec-sur-Loire Adresse Ville Aurec-sur-Loire lieuville Aurec-sur-Loire Departement Haute-Loire

Rassemblement Commémoration du 60ème anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » Aurec-sur-Loire 2022-03-19 was last modified: by Rassemblement Commémoration du 60ème anniversaire du « Cessez le Feu en Algérie » Aurec-sur-Loire Aurec-sur-Loire 19 mars 2022 Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Aurec-sur-Loire Haute-Loire