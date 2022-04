Rassemblement Carteret Auto Rétro Barneville-Carteret, 7 mai 2022, Barneville-Carteret.

Rassemblement Carteret Auto Rétro Barneville-Carteret

2022-05-07 – 2022-05-08

Barneville-Carteret Manche

L’association CARTERET AUTO RÉTRO avec le soutien de la Mairie de BARNEVILLE-CARTERET et de l’AUTOMOBILE CLUB de L’OUEST organise chaque année un rassemblement de voitures anciennes et de prestige à BARNEVILLE-CARTERET.

2 PARADES dans BARNEVILLE CARTERET sont prévues le samedi à 17h00 et le Dimanche à 11h00

beuve.patrice@orange.fr +33 6 93 99 45 70 http://www.carteret-auto-retro.fr/

Barneville-Carteret

dernière mise à jour : 2022-04-27 par