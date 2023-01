Rassemblement Autos&Motos Anciennes & de Prestige La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret Le Dimanche 29 Janvier 2023 l’Association Club RN20 vous invite à son Rassemblement Autos&Motos Anciennes et de Prestige sur les bords du Cosson à La Ferté-St-Aubin !

Le Dimanche 29 Janvier 2023 l'Association Club RN20 vous invite à son Rassemblement Autos&Motos Anciennes et de Prestige sur les bords du Cosson à La Ferté-St-Aubin !

Le rassemblement se fera de 9h à 12h30 .

Le rassemblement se fera de 9h à 12h30 . association.clubrn20@gmail.com +33 6 22 63 09 87 Club RN20

