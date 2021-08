Rumilly Rumilly Haute-Savoie, Rumilly Rassemblement autos, motos, mobylettes anciennes et vintages Rumilly Rumilly Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Rassemblement autos, motos, mobylettes anciennes et vintages Rumilly, 21 août 2021, Rumilly. Rassemblement autos, motos, mobylettes anciennes et vintages 2021-08-21 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-22 Boulodrome Robert Ramel 14 rue du Mont Blanc

Rumilly Haute-Savoie Rumilly EUR 3.5 3.5 34ème rassemblement autos, motos anciennes et vintages. Bourse pièces auto-moto-mobylette toutes marques, documentations, outillage, accessoires et miniatures, vêtements années 50…. auto.retro.albanais@gmail.com +33 6 95 48 89 76 dernière mise à jour : 2021-08-17 par Office de Tourisme Rumilly – Albanais

Boulodrome Robert Ramel 14 rue du Mont Blanc