Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: 65000

Tarbes

Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques Tarbes, 26 juin 2022, Tarbes. Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques TARBES Rue Georges Béquignon Tarbes

2022-06-26 09:00:00 – 2022-06-26 12:00:00 TARBES Rue Georges Béquignon

Tarbes 65000 Passion Auto Moto 65 vous donne rendez-vous pour une matinée d’échanges entre passionnés.

Parking réservé aux motos et voitures (anciennes, youngtimers, sportives, roadsters, hot-rod, américaines, atypiques). Profitez également ce jour-là des Portes ouvertes du Musée des Sapeurs-pompiers de Tarbes (Musée Jean-marie Daureu) juste à côté ! pam65@free.fr TARBES Rue Georges Béquignon Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: 65000, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES Rue Georges Béquignon Ville Tarbes lieuville TARBES Rue Georges Béquignon Tarbes Departement 65000

Tarbes Tarbes 65000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques Tarbes 2022-06-26 was last modified: by Rassemblement Autos & Motos anciennes et atypiques Tarbes Tarbes 26 juin 2022 65000 Tarbes

Tarbes 65000