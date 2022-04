rassemblement ateliers ouverts artisans d’art château de chamousseau, 23 avril 2022, Queaux.

rassemblement ateliers ouverts artisans d’art

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à château de chamousseau

rassemblement d’ateliers ouverts d’artisans d’art ————————————————- LES 23 ET 24 AVRIL DE 10H 0 18H AU CHATEAU DE CHAMOUSSEAU à Queaux ce sont sept artisans d’art qui ont tenu généreusement à se rassembler pour vous initier, perfectionner ou renseigner sur leurs techniques et expériences. Ainsi Bernard LUCAS, Nicolas CHAUSSEBOURG, André BLET, Fabrice MARTIN, Cedric GIRARD, Bernard ROTUREAU, Sylvie EDELINE seront ils à votre disposition lors de leurs démonstrations de ferronnerie, de taille de pierre, du travail du cuir, d’ebenisterie, de la calligraphie et enluminure pour vous montrer leur talents. Entrée libre sur le site. Durant ces deux jours une visite du château sera possible à 15 heures . et pour soutenir la sauvegarde du lieu il vous est possible d’adhérer à l’Association :château de Chamousseau, pour la somme de 10 euros. Au plaisir de vous accueillir pour cet évènement

Entrée libre

sept artisans en démonstration de leur savoir dans des domaines différents

château de chamousseau Queaux 86150 10 chamousseau Queaux Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T18:00:00