Rassemblement Alfa Roméo Montreal Beaulieu-sur-Dordogne, 26 mai 2022, Beaulieu-sur-Dordogne.

2022-05-26 – 2022-05-29

La 9ème édition du Rassemblement national d’Alfa Romeo Montreal (RNARM) se déroulera en Dordogne. Au programme : des visites de châteaux, de grottes, de villages, des bons restaurants et des hôtels agréables pour partager une passion commune : celle des belles italiennes et plus particulièrement de l’Alfa Romeo Montreal. Un bijou mécanique des seventies. Un rendez-vous de passionnés nPour redonner vie à cette belle auto des seventies, des passionnés se regroupent chaque année pour un road-trip de quelques jours. L’édition 2022 du Rassemblement National Alfa Romeo Montreal se déroulera du 26 au 29 mai, au départ de Beaulieu sur Dordogne, depuis l’hôtel Le Beaulieu. nDepuis Beaulieu, vous rallierez le château de Castelnau Bretenoux où vous ferez une visite guidée. Vous partirez ensuite pour Loubressac et visiterez Rocamadour dès le lendemain, avant de visiter les grottes de Lacave et Martel. nLe samedi 28 mai 2022, c’est une boucle riche de beaux paysages qui vous attendra : Sarlat, Domme, La Roque Gageac, Château de Castelnaud La Chapelle, Beaulieu/Dordogne. nPour le dernier jour, le dimanche 29 mai 2022, votre guide vous emmènera sur Curemonte et Collonges-la-Rouge. Un échange nChaque année, des passionnés venus de Belgique, de Suisse et d’Allemagne rejoignent le cortège français pour découvrir une région de notre beau pays. Quel beau spectacle qu’une trentaine de ces modèles représentant l’ensemble des couleurs d’origine, se suivant sur la route. Ces rencontres permettent de discuter encore et encore, entre passionnés, de cette belle voiture, d’échanger beaucoup sur les travaux, restaurations, pièces manquantes et difficiles à trouver et de tout un tas d’autres sujets.

