[Rassemblement] 1000 Alpine pour les 100 ans de Jean Rédélé Dieppe, 28 mai 2022, Dieppe.

[Rassemblement] 1000 Alpine pour les 100 ans de Jean Rédélé Dieppe

2022-05-28 – 2022-05-29

Dieppe Seine-Maritime

Le 17 mai, Jean Rédélé aurait eu 100 ans !

L’Association des Anciens d’Alpine (AAA), le Club Alpine Dieppe (CAD) et le Club Alpine Usine de Dieppe (CAUD) s’unissent à cette occasion pour organiser la commémoration de l’anniversaire de sa naissance, et invitent tous les possesseurs d’Alpine, à un grand rassemblement sur le front de mer de Dieppe.

Une célébration digne de l’importance que Jean Rédélé a représente pour tous les amoureux d’Alpine.

Au programme :

– Samedi –

• Mise en parc des 1000 Alpine sur les pelouses du front de mer de Dieppe.

• Exposition de voitures mythiques et d’objets et souvenirs personnels de la famille Rédélé.

• Animations sur podium à destination du grand public.

• Hommage à Jean Rédélé au Casino de Dieppe en présence de ses proches ainsi que d’hommes et femmes qui ont fait l’aventure Alpine et la poursuivent à l’aide de témoignages et films qui rappelleront, ou feront découvrir, l’histoire de la célèbre et mythique marque automobile.

• Dîner de Gala sous chapiteau avec animation autour de Jean Rédélé, ses créations, ses équipes, ses victoires, ses pilotes et les clubs qui vivent leur passion Alpine au quotidien.

• Village « Dieppe Passion Alpine »

– Dimanche –

• Parade Alpine avec un passage au sein de la « Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé »

• Parade Alpine à travers la ville de Dieppe et ses quartiers.

• Dépôt de gerbe devant la stèle Jean Rédélé.

•Village « Dieppe Passion Alpine »

contact@1000alpine2022.fr https://1000alpine2022.fr/

Dieppe

