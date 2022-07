RASSEMBLÉES Toulouse, 25 août 2022, Toulouse.

THÉÂTRE JULES JULIEN 6 Avenue des Écoles Jules Julien Toulouse Haute-Garonne

2022-08-25 – 2022-08-27

Près de 30 propositions, spectacles, impromptus, maquettes, lectures et créations de jeunes compagnies alterneront pendant ces 3 jours.

Les plus jeunes ne seront pas oubliés avec un atelier théâtre enfants (10-15 ans) et parents-enfants (7-9 ans) sur chacune des trois matinées et un spectacle jeune public gratuit le jeudi et le vendredi.

