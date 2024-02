Rasputin Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 1 mars 2024.

Rdv au Makeda pour te laisser porter par la bonne humeur et la joie de vivre !

Univers Disco House Queer



Votre attention s’il vous plaît The Rasputin is back !



La toute première Rasputin de l’année 2024 sera Purple ou ne sera pas ! Le thème de cette nouvelle édition est tout simplement Purple Dream là où fusionneront vie en rose et rêves bleus. Rorre Ecco promet un set magique, surnaturel et surprenant !



Ne râte pas l’occasion de venir faire la fête comme tu aimes la faire ! On attend ton sourire, ton look toujours plus fou, et ton amour. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 23:00:00

fin : 2024-03-01

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

