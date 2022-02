RASPUTIN Makeda, 26 février 2022, Marseille.

Makeda, le samedi 26 février à 22:30

RASPUTIN est une soirée privée qui prône le Vivre-Ensemble, elle a pour ambition de faire revivre une ambiance « Studio 54 » à Marseille. Mêlant disco, mode, liberté, self-expression, amour, respect et bienveillance. C’est un espace où l’étroitesse d’esprit n’a pas sa place. Un véritable look recherché (et propre à chacun) est plus que conseillé pour accéder à la soirée. ✨ TON ENTRÉE à LA RASPUTIN : Il n’y a pas de prévente en ligne mais un système de LISTE qui est très simple : 1. Je participe à l’événement Facebook 2. Inscris ton PRÉNOM + NOM et celui d’1 ami.e maximum (prénom + nom obligatoire, tag fb privilégié pour une meilleure visibilité) EN PUBLICATION (onglet Discussion) de l’event fb avant Samedi 26 Février à midi ! 3. Tu te présentes devant le physio, avec ton super look pour la soirée, ton énergie et ta bonne humeur, qui vérifiera la liste. 4. Tu payes ensuite ton entrée en CASH (please appoint plus que bienvenu) : 8€* AVANT 23h00 10€* AVANT 00:00 12€* ENSUITE Fin des entrées à 2h et on danse ensemble jusqu’à 3h30 ! P.S : Si tu ne t’es pas inscrit.e sur la liste en amont tu pourras quand même accéder à la soirée (si ton look le permet) au tarif plein : 12€* Nous te conseillons de venir TÔT, le nombre de places est limité. ? *hors frais d’adhésion au Makeda (+1€) Prenons soin de soi et des autres Nous sommes accueillis par le Makeda qui est une salle de spectacle. Pour le respect de tous, nous conseillons de connaître ses limites concernant ses consommations pour éviter tout débordement ou mise en danger de soi-même. Venir en aide à une personne que tu sens en difficulté est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas à t’adresser au staff ou aux personnes autour de toi si une aide quelconque est nécessaire. Évitons tous ensemble de se mettre en danger. RAPPEL : UN PASS VACCINAL > Un certificat de vaccination attestant d’un schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui sont y éligibles. > Un certificat de rétablissement au Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. > Un certificat de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination. Les personnes concernées se voient ainsi délivrer par leur médecin un document pouvant être présenté dans les lieux, services, établissements et événements où le « pass vaccinal » est exigé. (sous réserve de modification gouvernementale)

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-02-26T22:30:00 2022-02-26T03:30:00