Makeda, le vendredi 22 avril à 22:30

A RA RA RASPUTIN est de retour le 22 Avril au Makeda ! On prend les mêmes et on recommence ? (Re)Viens danser au son de Rorre Ecco. Viens sourire, rencontrer et partager. Viens te libérer sous les lumières et reflets des boules à facettes ! RASPUTIN est une soirée privée qui prône le Vivre-Ensemble, elle fait revivre une ambiance “Studio 54” à Marseille. Mêlant disco, mode, liberté, self-expression, amour, respect et bienveillance. C’est un espace où l’étroitesse d’esprit n’a pas sa place. Un véritable look recherché (et propre à chacun) est plus que conseillé pour accéder à la soirée. L’ ENTRÉE à LA RASPUTIN : Il n’y a pas de prévente en ligne mais un système de LISTE très simple : 1. Tu indiques que tu participes à l’événement Facebook 2. Inscris ton PRÉNOM + NOM et celui d’1 ami.e MAXIMUM (prénom + nom obligatoire, tag fb privilégié pour une meilleure visibilité) EN PUBLICATION (onglet Discussion) de l’event fb avant le Jeudi 21 Avril à 20h ! 3. Tu te présentes devant le physio, avec ton super look pour la soirée, ton énergie et ta bonne humeur, qui vérifiera la liste. 4. Tu payes ensuite ton entrée en CASH (please appoint plus que bienvenu) : 10€* AVANT MINUIT 12€* ENSUITE Fin des entrées à 2h et on danse ensemble jusqu’à 3h30 ! Nous te conseillons de venir à TÔT, le nombre de places du Makeda étant limitées. *hors frais d’adhésion au Makeda (+1€) Si tu as déjà ta carte d’adhérent elle te sera demandée à la caisse. Ne l’oublie pas Petit Rappel : Prenons soin de soi et des autres Nous sommes accueillis par le Makeda qui est une salle de spectacle. Pour le respect de tous, nous conseillons de connaître ses limites concernant ses consommations pour éviter tout débordement ou mise en danger de soi-même. Venir en aide à une personne que tu sens en difficulté est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas à t’adresser au staff ou aux personnes autour de toi si une aide quelconque est nécessaire. Évitons tous ensemble de se mettre en danger.

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T22:30:00 2022-04-22T03:30:00