Makeda, le mercredi 20 octobre à 20:00

Association Aix’Qui?, Class’EuRock et le Makeda présentent: La tournée Raspigaous x OG.Auks (Lauréats Class’EuRock 2021) ! RASPIGAOUS Dès la fin des années 90, le reggae français s’est imposé comme style à part entière. On a vu éclore de nombreuses formations se réappropriant le genre jamaïcain, bien souvent en français dans le texte ! Raspigaous, né en 1997 dans le quartier du Panier à Marseille, a connu cet âge d’or et un énorme succès, laissant les titres Vitrolles, Fumo ou encore Zappe. Mais en 2007, le groupe doit s’arrêter, pas son chanteur Lionel Achenza aka Léo qui n’a jamais cessé de composer en solo. Plus de 20 ans après sa création, le reggae big band marseillais est de retour avec un tout nouvel album, bien décidé à souffler un « Nouvel’R » sur les scènes de France ! OG Auks (Lauréats Class’EuRock) Accents British, breaks de batteries ravageurs, compositions dynamiques et léchées, OG Auks s’inscrit dans la lignée d’illustres prédécesseurs du 06 passés par les Class’EuRock. Ce projet, pourtant récent, risque de faire des étincelles à l’avenir ! ♫REGGAE♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-10-20T20:00:00 2021-10-20T23:30:00

Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille