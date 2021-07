Raspigaous Le Molotov, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Marseille.

Raspigaous

Le Molotov, le jeudi 15 juillet à 20:00

Raspigaous est un groupe de Reggae/Ska Français, né en 1997. Le groupe se démarque très rapidement de la scène locale, grâce à ses refrains contagieux et enchaîne les concerts sans discontinuer. En 1999, ils sortent au terme d’une tournée nationale leur 1er album CHAUD TIME vendu à plus 30 000 exemplaires. Connaissant alors un succès toujours grandissant. Raspigaous est un groupe festif et très engagé, ses paroles, écrites par Lionel Léo Achenza, leader du groupe, dépeignent la réalité sociale, avec humour, ironie et simplicité. Après une parenthèse de 8 ans, Lionel Léo Achenza sors un Ep 4 titres « HAUT & FORT » enregistré à Marseille, avec le célèbre Backing – Band Marseillais, THE HANCART. L’alchimie est telle, que l’équipe entre en enregistrement au STUDIO K (13) pour préparer le dernier album du groupe : « NOUVEL R ». Un album teinté de groove et de paroles conscientes. Raspigaous vient souffler un nouvel ‘R sur le reggae français. Sortie nationale en Octobre 2019 (La vieille montagne/Baco Records). – Lâche lâche rien : [https://youtu.be/0ZOPlhmMUE0](https://youtu.be/0ZOPlhmMUE0) – Vitrolles (live) : [https://youtu.be/dPO7YLaATpU](https://youtu.be/dPO7YLaATpU) Jeudi 15 Juillet 2021 20h00 ouverture des portes TARIFS Billetterie sur place – 10 € ATTENTION Ventes sur place uniquement

10€

♫REGGAE♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T20:00:00 2021-07-15T23:30:00