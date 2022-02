Raspigaous + Kubix + Nuttea & Irie Ites La Batterie – Guyancourt, 18 février 2022, Guyancourt.

Raspigaous + Kubix + Nuttea & Irie Ites

La Batterie – Guyancourt, le vendredi 18 février à 20:30

**Raspigaous** est un groupe de reggae/ska festif et engagé aux multiples influences dont les paroles dépeignent la réalité sociale avec humour, ironie et simplicité. **Kubix** présentera son album Guitar Chant, à la croisée du reggae et du jazz. Amoureux et amoureuses de guitare et de lignes de basse, amateurs et amatrices de batterie et de percussions, fans de cuivres et de claviers seront enchantés ! Pour clôturer cette soirée retrouvez **Daddy Nuttea**, ambassadeur du reggae en France depuis plus de vingt ans, en version DJ set avec le collectif Irie Ites !

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

Une soirée reggae et jazz.

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T23:45:00