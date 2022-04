Raskolnikov • Dear Deer SUPERSONIC, 31 octobre 2022, Paris.

Le lundi 31 octobre 2022

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Deux concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

RASKOLNIKOV

“Raskolnikov est un groupe de rock alternatif suisse, originaire de Genève. Il est formé en 2015 par Mathieu Pawełski-Szpiechowycz (basse / chant) et Jérôme Blum (batterie), accompagnés à la guitare par Pablo Garrido jusqu’en 2019, puis Quentin Allamand jusqu’en 2021 et Jaime Hernandez Da Costa. Le groupe est aujourd’hui principalement établi à Constance/Kreuzlingen et à Bienne.

La musique de Raskolnikov se distingue par ses influences post-punk, coldwave des années 80, et shoegaze et postrock des années 90-2000.

Le nom groupe revient au protagoniste Rodion Raskolnikov du roman socio-psychologique et philosophique « Crime et Châtiment » (en russe : « Prestuplenie i nakazanie », 1866) de Fedor Dostojevski. Le terme russe « raskol » signifie le schisme, la rupture à laquelle l’oeuvre du groupe fait référence avec les conventions du genre musical au même titre qu’aux notions nominatives de l’être individuel et collectif, à la raison et à la folie.

Les textes des chansons suivent cet univers sombre, mélancolique et parfois hypnotique.”

Les influences : Interpol, Joy Division, The Cure

DEAR DEER

“Dear Deer est un duo lillois né en 2015, composé de Sabatel (voix, basse) et Federico Iovino (voix, guitare, programmations). Le duo mélange des sonorités post-punk, noise et électro en passant par la nowave discoïde.

Le premier album “”Oh My…”” sort en 2016 sur Manic depression/ Swiss dark nights, suivi de “”Chew-chew”” en 2018. Depuis sa création, Dear Deer n’a cessé de tourner en Europe (Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne, Pologne, Suisse, Italie, Portugal, Espagne, Hongrie, Lithuanie…)

En 2020 sort le Cd bien nommé “We can play in a living-room”, compilation des lives enregistré à la maison lors des confinements Covid19.

Un nouvel album est en préparation et devrait voir le jour début 2022.”

Les influences : Wire, Lc Soundsystem, Swans

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://fb.me/e/1ijqYkdni https://fb.me/e/1ijqYkdni

Raskolnikov • Dear Deer / Supersonic (Free entry)