Bouches-du-Rhne Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Française de Course Camarguaise en collaboration avec la Manade de Méjanes reproposera le samedi 22 octobre prochain le plus grand rassemblement des écoles taurines de l’année dans les arènes de Méjanes. Un évènement incontournable et gratuit autour de la course camarguaise. mejanes@mejanes.fr +33 4 90 97 10 62 http://www.mejanes-camargue.fr/ Méjanes en Camargue Domaine de Méjanes Arles

