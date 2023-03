CONFERENCE SUR LA BUSE Rarécourt Rarécourt Catégories d’Évènement: Meuse

CONFERENCE SUR LA BUSE, 1 avril 2023, Rarécourt

2023-04-01

Meuse Rarécourt . Venez assister à la conférence menée par Sébastien Lartique sur la buse le samedi 1er avril 2023 à la ferme de la vallée à Rarécourt.

Entrée libre +33 3 29 80 97 38 Argonne Fan Nature

