Duo Landry+ Samedi 1 juillet, 20h00 Rare Gallery Le Petit Centre Culturel de Paris 17 rue François Miron 10 euros

Une pépite musicale du Bénin !

Deux talents à l’unisson avec Landry Padonou clarinette-saxo-flûte-interprète & Landry Magnidet Dannon guitare-compositeur-interprète.

Leur duo est né en 2015 à l’Institut Français du Bénin à Cotonou, et depuis lors ils se donnent la main pour jouer, chanter en fon dans leur langue maternelle et en français ; l’amour, l’espoir, l’éducation, la place des femmes, le courage, la scolarisation et d’autres expériences de vie.

Entre soul, folk & country dans un style musical singulier et universel, à la fois moderne et empreint de nombreux rythmes traditionnels du Bénin, leur énergie est communicative ! !

Sortie de leur tout nouvel album un bijou !

Nouveau SINGLE

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-01T22:00:00+02:00

