Raquettes – Yoga & Pic Nic Luz-Saint-Sauveur, 8 février 2023
LUZ ARDIDEN Secteur Bédèret Station de ski Luz Ardiden

2023-02-08 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-08 12:30:00 12:30:00

Hautes-Pyrénées Sport, détente et dégustation panoramique ! Au programme : 1h de raquettes, 45 mn de yoga et panier pique-nique livré directement et à déguster sur la terrasse du Snack-Bar Bédéret face aux montagnes ! > Départ 9h du parking de Bédéret.

> Arrivée 10h30 au Snack-Bar Bédéret.

> Cours de yoga 10h30/45 -11h30.

> Dégustation du pique-nique à partir de 11h30.

Sous réserve de conditions météorologiques et de disponibilités. ATTENTION :

> Réservation obligatoire au point information de la station ou par téléphone au 05 62 92 80 64 (clôture des inscriptions la veille à 15h).

> Tarif 22€/personne comprenant le cours de yoga et le panier pique nique.

> Raquettes non fournies.

Secteur Bédèret LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

