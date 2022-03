RAQUETTES, YOGA & PIC NIC Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées EUR 15 Sport, détente et dégustation panoramique ! Au programme : 1h de raquettes, 45 mn de cours de yoga et panier pique-nique livré directement et à déguster sur la terrasse du restaurant Bédéret face aux montagnes ! Détail : départ 9h45 – arrivée 11h au restaurant Bédéret pour le cours de yoga – 11h50 dégustation du pique-nique.

Sous réserve de conditions météorologiques et de disponibilités. ATTENTION :

– Réservation obligatoire au point information de la station ou par téléphone au 07 76 90 58 60 ou par mail marleting@luz.org (clôture des inscriptions la veille à 15h)

– Tarif : 15€/personne comprenant le cours de yoga et le panier pique nique

– Raquettes non fournies

– Lieu : parcours raquettes du secteur de Bédéret marketing@luz.org +33 7 76 90 58 60 STATION DE LUZ ARDIDEN LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur

