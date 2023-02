Raquettes et fondue sous la lune au Crêt Monniot Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Catégories d’Évènement: Arc-sous-Cicon

Doubs

Raquettes et fondue sous la lune au Crêt Monniot, 24 février 2023, Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon. Raquettes et fondue sous la lune au Crêt Monniot Lieu-Dit les Cordiers Arc-sous-Cicon Doubs

2023-02-24 – 2023-02-24 Arc-sous-Cicon

Doubs Arc-sous-Cicon 39 39 EUR A 18h.

Organisé par Trail Aventures.

Monter de nuit au Crêt Monniot en raquettes à la lueur des frontales : c’est ce que vous propose Johan Salomon, accompagnateur en montagne. Une occasion unique et originale de découvrir l’endroit, avec à la clé, une fondue en extérieur dans un endroit secret. Confirmé dès 5 inscrits, 14 personnes maximum. Annulation si forte pluie ou orage.

39€ / adulte comprenant la fourniture du matériel, la promenade commentée, un apéritif, la fondue, un dessert et 1/4 de vin rouge, 25€ (-14 ans).

Inscriptions sur www.trail-aventures.com johan@trail-aventures.com https://www.trail-aventures.com/ Arc-sous-Cicon

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Arc-sous-Cicon, Doubs Autres Lieu Arc-sous-Cicon Adresse Lieu-Dit les Cordiers Arc-sous-Cicon Doubs Ville Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon lieuville Arc-sous-Cicon Departement Doubs

Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arc-sous-cicon arc-sous-cicon/

Raquettes et fondue sous la lune au Crêt Monniot 2023-02-24 was last modified: by Raquettes et fondue sous la lune au Crêt Monniot Arc-sous-Cicon 24 février 2023 Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Doubs Doubs Lieu-Dit les Cordiers Arc-sous-Cicon Doubs

Arc-sous-Cicon Arc-sous-Cicon Doubs