Piano et Percussion du Brésil: Raquel Freitas et Ícaro Kái présentent un concert de musique instrumentale qui mélange des éléments traditionnels et contemporains de la musique brésilienne, révélant la richesse et la diversité de cette culture. Dans le répertoire, des compositeurs comme Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Baden Powell, Edu Lobo, Egberto Gismonti, Sivuca et Hermeto Pascoal sont représentés dans des arrangements qui exaltent le génie de leurs œuvres. Le Duo incorpore également au répertoire ses propres compositions, fruit de son étude et de ses recherches sur les percussions et le piano brésiliens. ________________ Petite restauration et boissons à consommer sur place. Entrée libre, les consommations ne sont pas majorées. Jauge limitée en raison des mesures sanitaires. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



