RAPPROCHONS-NOUS • La Mondiale Générale Terrain de basket de la résidence Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne, vendredi 5 juillet 2024.

RAPPROCHONS-NOUS • La Mondiale Générale Équilibre sur bastaings Vendredi 5 juillet, 19h00 Terrain de basket de la résidence Saint-Agne Accès libre

Rapprochons-nous est une forme courte pour trois opérateurs et vingt radios. Le dispositif est épuré et élaboré. Les gestes sont rares et exigeants. L’espace est subjectif et partagé. Le temps est compté et s’étire tendrement. Partons de nous, de notre perception du monde et de nos besoins vitaux, constatons et agissons.

Rapprochons-nous est un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique. Unique et sans prétention. Unique et commun. Unique et dérisoire. Personne n’est irremplaçable donc tout le monde est essentiel.

Terrain de basket de la résidence Saint-Agne 13 allée des violettes ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

théâtre cirque

Kalimba Mendès