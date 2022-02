Rapprochements La Fonderie, 2 avril 2022, Le Mans.

Rapprochements

du samedi 2 avril au samedi 9 avril à La Fonderie

Elle naît également du désir de présenter les pièces de Maguy Marin sur trois plateaux différents et à travers les films réalisés par David Mambouch. À cette occasion il sera possible de voir ou découvrir le travail des partenaires de RAMDAM, UN CENTRE D’ART sous plusieurs formes : film, spectacle ou atelier de pratique artistique. Rapprochements, c’est aussi le souhait commun de se retrouver tous ensemble pour une journée d’échange et d’interrogations sur le monde dans lequel nous vivons. La Fonderie – Théâtre du radeau – Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans – RAMDAM, UN CENTRE D’ART – Compagnie Maguy Marin – David Mambouch – Ulises Alvarez – Laura Frigato – Florence Girardon – Compagnie PARC ### ATELIER à La Fonderie SAM. 2 & DIM. 3 AVRIL DE 10H À 18H & LUN. 4 AVRIL DE 17H30 À 21H30 [**Faire ensemble**](https://www.lafonderie.fr/faire-ensemble/) Laura Frigato, Florence Girardon, David Mambouch et Pierre Pontvianne. ### CINÉMA à La Fonderie **films de David Mambouch** DIM. 3 AVRIL À 17H [**Maguy Marin, l’Urgence d’Agir**](https://www.lafonderie.fr/maguy-marin-lurgence-dagir/) LUN. 4 AVRIL À 19H [**« May B »**](https://www.lafonderie.fr/may-b-2/) MER. 6 AVRIL À 19H30 [**nocturnes**](https://www.lafonderie.fr/nocturnes/) JEU. 7 AVRIL À 18H30 [**JOTR**](https://www.lafonderie.fr/jotr/) ### REPRÉSENTATION **à L’Espal** MAR. 5 & MER. 6 AVRIL À 20H [**Y aller voir de plus près**](https://www.quinconces-espal.com/la-saison/y-aller-voir-de-plus-pres) Compagnie Maguy Marin **à La Fonderie** MER. 6 À 18H & JEU. 7 AVRIL À 20H [**Singspiele**](https://www.lafonderie.fr/singspiele/) Maguy Marin – David Mambouch – Benjamin Lebreton **aux Quinconces** VEN. 8 AVRIL À 20H [**Umwelt**](https://www.quinconces-espal.com/la-saison/umwelt) Compagnie Maguy Marin **à La Fonderie** SAM. 9 AVRIL À 19H [**BRIQUE #1**](https://www.lafonderie.fr/brique-1/) BRIQUES, projet chorégraphique d’Ulises Alvarez ### RENCONTRE à La Fonderie SAM. 9 AVRIL À 14H [**Après-midi d’échange et d’interrogations sur le monde dans lequel nous vivons**](https://www.lafonderie.fr/apres-midi-dechange-et-dinterrogations-sur-le-monde-dans-lequel-nous-vivons/)

Cette invitation conjointe des Quinconces et L’Espal, Scène nationale du Mans et de La Fonderie, soutenue par la Ville du Mans, est née d’amitiés, de complicités.

La Fonderie 2 rue de La Fonderie 72000 Le Mans Le Mans saint pavin des champs Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T19:00:00;2022-04-04T17:30:00 2022-04-04T21:30:00;2022-04-05T20:00:00 2022-04-05T21:30:00;2022-04-06T18:00:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T21:00:00;2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T21:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T20:00:00