Izeste Pyrénées-Atlantiques Trois artistes, Maeva Croissant, Louisa Raddatz et Marie Labat, ont rencontré des agriculteurs ossalois et s'inspirent du territoire dans leur créations artistiques autour de la thématique "À table!" Cette thématique traduit un engagement, des choix, considérant ou non notre environnement, une économie locale, une résonance sociale. Nous prenons des décisions autour d'une table, nous nous rassemblons, nous partageons. Cette approche questionne une pratique universelle, le repas, ses rites selon notre culture, notre milieu social, nos traditions, nos partages, nos productions, notre économie agroalimentaire… Venez découvrir ce travail engagé ! Renseignements Association La Prairie des Possibles (organisateur) – M. Labat : 06 10 24 01 07 ou www.rapprochementart.com Eté Ossalois dernière mise à jour : 2021-05-14 par

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Izeste Adresse Ville Izeste